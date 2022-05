OM : Jorge Sampaoli réagit à la sélection de Boubacar Kamara

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli, l'entraineur de l'OM, a été interrogé sur la première convocation en équipe de France de son milieu, Boubacar Kamara, auteur d'une très belle saison avec les Phocéens : «c’est vrai qu’on a beaucoup de joueurs qui ont progressé et Boubacar l’a montré lui aussi. Il a joué à plusieurs postes, il a montré beaucoup d’envie, beaucoup de détermination, il a toujours été très honnête, il représente beaucoup pour l’OM, il a d’énormes capacités et je suis très heureux qu’il soit sélectionné avec l’équipe de France, c’est une juste récompense.»

Sélectionné avec l'équipe de France sous le maillot de l'OM, le Marseillais pourrait ne plus l'être la saison prochaine puisqu'il arrive en fin de contrat. Lié à plusieurs clubs étrangers, il ne devrait vraisemblablement pas prolongé avec son club formateur et pourrait donc disputer son dernier match avec Marseille face à Strasbourg samedi. «Si c’est son dernier match avec nous, on sera triste car il a tout donné pour nous. Si il part, l’analyse du pourquoi il part, ce n’est pas à moi de la faire, il y a ces questions de contrat, d’entourage, de convoitises, je n’ai pas d’influence sur ces choses là», déclarait l'entraineur argentin.