Le coup de sang de Zinedine Zidane s'affiche en une de la presse espagnole, le PSG veut aussi chiper Jordi Alba au FC Barcelone

Le coup de gueule de Zidane fait la une

Après sa défaite surprise la semaine dernière contre Levante (1-2), le Real Madrid va tenter de se relancer ce samedi en Liga avec un déplacement chez la lanterne rouge, Huesca (16h15). Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les Merengues n'ont pas préparé si sereinement que ça ce rendez-vous. Hier en conférence de presse, le coach, Zinedine Zidane, a tapé du poing sur la table face aux journalistes qui lui demandaient s'il avait l'intention de démissionner. Le Français a demandé plus de respect pour son équipe avant d'avouer, qu'il savait que sa place était en danger. Mais qu'il ne comptait pas pour autant démissionner. Une colère qui fait la une de As ce samedi, qui pense que «Zidane a explosé», après un confinement forcé à cause d'un test positif au Covid-19. Marca, de son côté, retient que ZZ a expliqué que la saison prochaine serait celle «du changement». Au niveau des joueurs bien sûr, mais aussi sur le banc du Real ?

Le PSG aussi sur Jordi Alba ?

C'est le feuilleton qui va vous tenir en haleine jusqu'à la fin de l'été prochain : le Paris Saint-Germain va tenter de faire venir Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, dans la capitale. Ce qui, selon Mundo Deportivo, a le don d'agacer au sein du vestiaire du Barça. Les appels du pied incessants de Leonardo ou dernièrement de Leandro Paredes et Angel Di Maria, ont du mal à passer à Barcelone. Ceci est vu comme une entreprise de déstabilisation avant le choc Barça-PSG du 16 février prochain. Et selon Marca, cela n'est pas terminé. Car le quotidien nous explique ce matin que Leonardo voudrait aussi faire venir Jordi Alba la saison prochaine du côté du PSG. Paris sait que le FC Barcelone est en grande difficulté financière et compte bien en profiter.

Tottenham se pose des questions sur Bale

Nous ne sommes qu'au début du mois de février, mais la presse anglaise semble déjà catégorique sur une chose : le retour de Gareth Bale à Tottenham est un échec. C'est d'ailleurs le titre, en pleine page ce matin, du Daily Mail. Le tabloïd explique que les Spurs se posent de plus en plus de questions sur le retour de l'international gallois au bercail. Qu'est-il venu faire ici cette saison ? Ses prestations et son niveau sont décevants et José Mourinho le voit bien. Il ne l'utilise quasiment pas, ce qui a d'ailleurs surpris les joueurs de Brighton le week-end dernier, selon le média. Bale est resté sur le banc alors que son équipe était menée 0-1. Un retour au Real Madrid en fin de saison est de plus en plus probable et le sentiment d'échec serait plus grand encore.