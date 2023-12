Divorce en vue entre l’OL et Sinaly Diomandé !

Un peu plus de quatre ans après son arrivée entre Rhône et Saône, Sinaly Diomandé n’a jamais été aussi proche de la sortie. Pourtant, tout avait si bien commencé. Souvenez-vous : septembre 2019, l’OL officialise l’arrivée de Sinaly Diomandé. Formé à l’Académie de Jean-Marc Guillou, le joueur arrive à l’OL en provenance du Guidars FC (Mali) pour 550 000 €. Après quelques mois d’adaptation passés en N2 avec la réserve, il voit sa saison stoppée nette par le COVID et l’interruption des compétitions.

En septembre 2020, il fait ses débuts en pro sous la houlette de Rudi Garcia, enchaîne 31 matches toutes compétitions confondues avec le club rhodanien et multiplie les capes en équipe de Cote d’Ivoire. Autour d’une équipe composée d’internationaux (Depay, Aouar, Cornet, Slimani, Bruno Guimaraes, Jason Denayer, Lucas Paqueta, Leo Dubois), Diomandé emmagasine de l’expérience, mais assiste impuissant à la saison contrastée lyonnaise (4e de Ligue 1, mais largement en deçà des objectifs initiaux. Une place dont les supporters lyonnais se contenteraient largement aujourd’hui.

La suite sera plus compliquée malgré une prolongation de deux saisons en 2021, et une grave blessure qui va l’éloigner des terrains une bonne partie de 2022. Il faut attendre l’arrivée de Laurent Blanc à la tête de l’OL pour voir l’international ivoirien revenir dans le game et de quelle manière, puisqu’il s’installe durablement dans le trio défensif rhodanien en compagnie de Castello Lukeba et de Dejan Lovren. Mais entre les problèmes de recrutement de l’OL, le départ de Lukeba en Allemagne, les blessures et méformes de Dejan Lovren et les difficultés d’adaptation de Duje Caleta-Car, Diomandé devient le pilier d’une défense lyonnaise déjà en proie au doute et qui prend l’eau de toute part.

Une première partie de saison compliquée avec en pointe d’orgue une mise à l’écart

Résultat, ses performances alternent entre le très moyen et le catastrophique, et des critiques fusent. Déjà dans le dur, Diomandé est d’abord éjecté du onze de départ par Pierre Sage avant d’être carrément exclu du groupe pro depuis plusieurs matches. Absent du groupe pour le match face à Monaco ce soir après avoir été sur le banc face au TFC, l’international ivoirien, qui a perdu sa place en sélection depuis plus d’un an et qui va rater la CAN qui se dispute dans son pays, sent bien que son heure lyonnaise a tourné. Pour lui c’est clair, il veut quitter l’OL cet hiver selon nos informations.

De son côté, le club rhodanien en est venu aux mêmes constatations et veut se débarrasser de son roc défensif cet hiver moyennant quelques millions d’euros (entre 5 et 7 M€). D’ailleurs, l’OL a d’ores et déjà prévu de le remplacer cet hiver sur le mercato. Malgré des prestations chaotiques, Diomandé garde une belle cote sur le marché des transferts et plusieurs clubs se sont déjà manifestés pour récupérer un joueur qui était sur les tablettes du Stade Rennais en 2022 et plus récemment du RB Salzbourg.