Le Parc des Princes a célébré ses nouvelles étoiles mais...

La suite après cette publicité

Ce PSG-Nice n'était pas qu'un simple match de cette 16e journée de Ligue 1. Pour la seconde fois de l'histoire du championnat de France après Jean-Pierre Papin en 1991, et la première fois pour le PSG, un joueur de notre championnat présentait son Ballon d'Or. La remise du prix ayant eu lieu il y a 48 heures, le club de la capitale n'a pas eu beaucoup de temps pour assurer le show mais le public en a pris plein les yeux, du moins lors de l'avant-match.

Feux d'artifice, podium préparé un peu à la va-vite et petit discours d'une minute, la Pulga a probablement connu meilleure mise en scène, lui qui connaît pour la 7e fois de sa carrière, l'honneur de remporter la plus belle des récompenses individuelles. «C'est le premier que j'obtiens à Paris, donc il est très spécial. C'est un honneur pour moi. J'espère qu'on pourra atteindre nos objectifs cette saison», exprimait la Pulga avant le coup d'envoi.

Au tour de Leo Messi de présenter son 7e Ballon d'Or #PSGOGCN pic.twitter.com/q5zHaN78N2 — Maxime Barbaud (@MBarbaud) December 1, 2021

Le Parc a apprécié la fête, moins la rencontre

La soirée a bien débuté mais la suite fut plus compliquée. Messi et consorts n'ont pas réussi à battre une coriace équipe de l'OGC Nice (0-0). L'Argentin a même été décevant, malgré les soutiens d'Angel Di Maria et de Kylian Mbappé devant. Le septuple Ballon d'Or n'a cadré qu'une seule de ses six frappes, réussi qu'un seul de ses trois dribbles tentés et manqué ses trois centres recensés...

Une soirée décevante pour l'ancien Barcelonais, mais plutôt prometteuse pour Gianluigi Donnarumma. L'Italien a, quant à lui, présenté son trophée Lev Yachine, célébrant le meilleur gardien de la saison, lui qui a remporté l'Euro avec l'Italie en ayant été sacré meilleur joueur de la compétition. À l'inverse de Messi, il a su faire honneur à son statut en sortant quelques belles parades.

Gigio Donnarumma présente son trophée Lev Yachine au Parc #PSGOGCN pic.twitter.com/pf8dBv4gdI — Maxime Barbaud (@MBarbaud) December 1, 2021

Après avoir capté cette frappe de Dolberg en deux temps (9e), il a surtout claqué cette tête à quasi bout portant d'Andy Delort (32e), maintenant son équipe à flot. En seconde période, alors que le PSG haussait légèrement le ton, il a cette fois été sauvé par son poteau sur ce nouveau coup de casque signé Dolberg cette fois (59e), alors que l'attaquant danois semblait esseulé face au but vide. C'est aussi la marque des grands d'avoir de la réussite...