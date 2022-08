Christophe Galtier s'est confié sur le recrutement du PSG après le match victorieux contre Montpellier

Pour ces débuts en Ligue 1, le PSG vient d'engranger une deuxième victoire en autant de matchs. Avec 6 points et 10 buts inscrits pour 2 buts encaissés, les coéquipiers de Marquinhos ne pouvait rêver meilleur départ. Malgré le bon match des recrues parisiennes (Renato Sanches a marqué seulement une minute après son entrée en jeu, le duo Verratti-Vitinha a rayonné dans l'entrejeu), le mercato du club parisien n'est pas encore terminé.

La suite après cette publicité

En effet, après le match contre Montpellier, Christophe Galtier a annoncé que certains joueurs étaient plus ou moins sur le départ et que des recrues étaient espérées avant la fermeture du marché des transferts. «Il y a des joueurs sur le départ, d'autres en instance de départ. La direction souhaitait un renouvellement de l'effectif, tout va s'enchaîner avec le Championnat, la C1 et la Coupe du monde. Nous avons ciblé des recrues, mais je ne sais pas encore si elles vont venir» a déclaré le technicien français au micro de Canal + après la victoire des Parisiens contre le MHSC.