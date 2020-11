FC Barcelone : le candidat Emili Rousaud promet de ramener Neymar !

Le 10 avril dernier, Emili Rousaud démissionnait de la direction du FC Barcelone, fâché avec le président Bartomeu, qui avait réclamé sa tête. Devenu un farouche opposant du désormais ex-patron du club blaugrana, Emili Rousaud, 54 ans, compte se présenter aux prochaines élections, qui se tiendront le 24 janvier prochain. Il n'est pas le favori, contrairement à Victor Font voire au revenant Joan Laporta, mais il a des arguments.

Ce jeudi, il a officialisé sa candidature et présenté son programme. Un programme très ambitieux, comme vous allez le découvrir. Sur son site officiel, avec le slogan « Les meilleurs au Barça », il a expliqué : « nous construirons l’équipe avec la direction sportive, avec celui qui est probablement le meilleur directeur sportif du monde. Nous sommes déjà tombés d’accord avec lui et nous espérons pouvoir l’annoncer pendant les élections ». Avant de préciser clairement ce qu'il compte faire sur le mercato.

Neymar et un autre crack

« Il faut compléter l’équipe avec un ou deux joueurs franchise, qui terminent leur contrat en 2021 et 2022. L’équipe "Les meilleurs au Barça" et son directeur technique sont déjà en contact avec deux joueurs qui sont des mega-cracks mondiaux. Sur indication de mon directeur technique, à condition qu’il retire ses plaintes et fasse le tri dans son entourage, nous travaillons au retour de Neymar au Barça. En décembre, je pourrai annoncer le nom du second et il ne laissera personne indifférent. Et même si d’autres prononcent son nom, nous sommes les seuls à être en ligne directe avec lui », a-t-il assuré.

Neymar et un autre joueur de très haut niveau, voilà les promesses de Rousaud, qui avait déjà travaillé au retour du Brésilien lorsqu'il était le bras droit de Josep Maria Bartomeu. Alors que Victor Font a lui annoncé tirer un trait sur le transfert du joueur du Paris Saint-Germain, Rousaud persiste dans cette voie. Mine de rien, cela représente une menace pour le club francilien, qui suivra sûrement avec attention les résultats de la prochaine élection présidentielle au Barça.