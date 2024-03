OM : Jean-Louis Gasset fait le point sur l’infirmerie

En course pour le podium en Ligue 1, qualifié pour les quarts de finale de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une fin de saison mouvementée. Pour ce calendrier chargé, l’entraîneur du club phocéen Jean-Louis Gasset espère pouvoir compter sur une majeure partie de son effectif. Il a d’ailleurs fait le point sur les joueurs à l’infirmerie et sur leurs dates de retour.

«Murillo a recommencé à courir. Je l’ai juste vu en vidéo, mais il peut jouer des deux côtés. Quand on va récupérer Gigot, Rongier et Onana après la trêve, on aura plus de choix pour jouer deux compétitions en même temps», a expliqué le coach olympien, avant de s’attarder sur le cas Rongier. «On est sur la reprise sur le terrain. Il court, ce qui n’avait pas été le cas jusqu’à maintenant. Il a retrouvé le sourire, vous savez que quand vous avez une blessure comme ça, toutes les étapes sont importantes. Il travaille car il veut vite nous retrouver», a-t-il précisé.

