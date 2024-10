Grèce : les jolis gestes que prévoit le Panathinaïkós pour George Baldock

Le Panathinaïkós devrait honorer le contrat de George Baldock alors qu’il se prépare à soutenir sa famille en deuil après sa mort tragique. La mort de l’ancien défenseur de Sheffield United a choqué le monde du football mercredi dernier, lorsque son corps a été retrouvé dans la piscine de sa villa en Grèce. Baldock avait rejoint Athènes l’été dernier et venait tout juste de commencer son aventure dans la mythique écurie de Super League grecque. Baldock n’avait que 31 ans lorsqu’il est décédé et la presse grecque affirme que le Panathinaïkós est déterminé à rester fidèle à ses valeurs fortes et se dit ainsi prêt à soutenir la fiancée de son ancien joueur et son fils d’un an.

Le Daily Mail rapporte que l’équipe grecque est susceptible d’honorer l’intégralité du contrat du joueur tout en cherchant à organiser un match de charité l’année prochaine, les récompenses financières devant être versées à sa famille, qui a demandé le respect de sa vie privée pendant le deuil : «Nous pouvons confirmer que George est malheureusement décédé. En tant que famille, nous sommes sous le choc de cette terrible perte. Nous demandons aux médias de respecter notre vie privée en ce moment». La compagne de Baldock a donné l’alerte car elle n’avait pas pu le joindre pendant plusieurs heures. Les services d’urgence ont été dépêchés sur place et le corps du joueur a été retrouvé dans la piscine. Une autopsie a confirmé qu’il s’était noyé, mais l’enquête est toujours en cours.