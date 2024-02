La réponse cash de John Textor aux ultras de Molenbeek

«Le RWDM n’est pas une réalité virtuelle, nous avons une âme et une histoire», «Textor, Eagle, back home», «Textor, ta gestion n’est pas un rêve américain mais juste un very bad trip»… Voici le genre de banderoles que l’on peut facilement retrouver ces dernières semaines dans les tribunes de Molenbeek. Cela fait déjà un moment que le divorce est acté entre les ultras belges et le milliardaire américain, à qui il est reproché un absentéisme et un désintérêt pour le club.

Hier, après la défaite de Molenbeek face à Genk (3-1), John Textor est monté au créneau sur ses réseaux sociaux : «Identité… Nous ne sommes pas au service de l’identité des ultras. Nous sommes au service de tous les supporters, dans notre communauté multiculturelle. Après des années dans les divisions inférieures et des attentes similaires en 2022-2023, nous avons amené le club vers la promotion», a-t-il réagi sur son compte X. Pas sûr que cette réponse contribue à l’apaisement des tensions.