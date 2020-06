Serie A : Naples va gagner au Hellas Vérone, Cagliari renoue enfin avec la victoire

Deux rencontres comptants pour la 27e journée de Serie A avaient lieu en début de soirée. Naples se déplaçait notamment sur le terrain généralement hostile aux visiteurs du Hellas Vérone et a réussi à s'en sortir, réalisant la belle opération du jour pour le moment. Le récent vainqueur de la Coupe d'Italie a gagné 2-0 sur des buts de Milik (38e) et Lozano (90e). C'est suffisant pour confirmer la 6e place au classement et mettre la pression sur la Roma.

En parallèle, Cagliari a enfin mis un coup d'arrêt à sa terrible série de 11 matches sans victoire. Les Sardes sont allés battre SPAL sur la pelouse de l'avant-dernier de Serie A grâce à un but de Giovanni Simeone dans les derniers instants (90e+3). Avec ce succès, les insulaires grignotent une place au classement et se retrouvent 10es.