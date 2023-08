Aymeric Laporte quitte Manchester City et file à Al-Nassr

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo a ouvert la voie. L’hiver dernier, le buteur portugais, libre depuis la résiliation de son contrat à Manchester United, a décidé de rejoindre l’Arabie saoudite. Un choix osé mais assumé par le quintuple Ballon d’Or. Depuis, il a été rejoint par de nombreux joueurs bien connus en Europe. Karim Benzema, N’Golo Kanté, Roberto Firmino, Riyad Mahrez ou encore Neymar Jr ont tous signé en faveur d’écuries de Saudi Pro League.

Le club de CR7, lui, a également réalisé quelques bons coups cet été 2023. En effet, Al Nassr a mis la main durant l’intersaison sur Seko Fofana, Sadio Mané ou encore Alex Telles. Et l’écurie saoudienne a décidé de continuer sa razzia puisqu’elle voulait un défenseur central solide. Durant un moment, elle a discuté avec Clément Lenglet. Poussé vers la sortie au Barça, le Français avait tout du bon coup. Mais c’est un autre joueur qui a été finalement choisi.

En effet, Al Nassr a décidé de miser sur Aymeric Laporte. Moins utilisé à Manchester City, l’international ibérique cherchait un nouveau point de chute pour retrouver du temps de jeu. Longtemps, on a pensé qu’il retournerait en Espagne du côté de Bilbao. Mais finalement, il a dit oui à l’Arabie saoudite. Aujourd’hui, son nouveau club vient d’officialiser son arrivée.

Un nouveau départ pour Laporte, qui quitte Manchester City après près de 6 ans et qui va donc découvrir un nouveau championnat après la Liga et la Premier League. Aux côtés de CR7, Mané et ses coéquipiers, le défenseur, qui touchera 25 millions d’euros par an, va essayer de jouer les premiers rôles dans une ligue de plus en plus compétitive. Il reste toutefois à savoir si son choix de carrière aura un impact sur son avenir international à moins d’un an de l’Euro 2024.