PL : Nottingham Forest se balade contre Wolverhampton

Après deux saisons à lutter pour son maintien, Nottingham Forest s’offre un exercice 2024-2025 bien plus emballant. En déplacement sur la pelouse de Wolverhampton, 17e de Premier League, Forest a fait sa loi, grâce à son homme fort Morgan Gibbs-White et à l’éternel Chris Wood, et s’est imposé sur le score de 3-0.

Grâce à ce nouveau succès, le 12e en 20 journées, Nottingham Forest conforte sa 3e place au classement, et compte le même nombre de points qu’Arsenal ! Qui aurait pu imaginer l’équipe dirigée par Nuno Espirito Santo, passé par Wolverhampton durant 4 saisons, avoir 6 points d’avance sur Manchester City et 4 sur Chelsea à mi-saison ? Les Wolves, eux, flirtent toujours avec la zone rouge.