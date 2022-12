CdM 2022 : les Pays-Bas avaient pourtant travaillé les penalties avant l'Argentine

La suite après cette publicité

Les Pays-Bas ont été éliminés ce vendredi soir face à l'Argentine (1-1, 4-3 aux t.a.b.) en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une deuxième élimination aux tirs au but pour le sélectionneur des Oranje Louis van Gaal, qui vient de disputer son dernier match en tant que sélectionneur avant l'arrivée de Ronald Koeman en 2023.

Le technicien batave, à l'issue de la rencontre, avait pourtant avoué avoir travaillé les tirs à 11 mètres avant d'affronter l'Albiceleste : «nous nous sommes entraînés aux penalties pendant une année entière, et on a quand même réussi à tout rater». Même constant pour son défenseur central Virgil Van Dijk, qui a raté le premier tir au but : «nous nous sommes beaucoup entraînés sur les penalties. Tout est rentré. Jusqu'à ce soir»...