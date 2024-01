Andy Delort veut rejouer avec l’Algérie

Andy Delort a une carrière internationale courte. Sélectionné à 28 ans avec l’Algérie, l’attaquant d’Umm Salal au Qatar a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 2019. Du haut de ses 15 sélections avec les Fennecs, le natif de Séte compte 2 buts mais a surtout connu une grosse période de creux suite à sa volonté de rester avec Nice lors de son arrivée en 2021. Plus appelé depuis mars, Delort n’a pas été appelé par Djamel Belmadi pour la CAN, qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire.

Interrogé ce vendredi par L’Equipe sur ses ambitions avec les Guerriers du Désert, l’ancien du TFC et de Caen a affirmé son envie de revêtir la tunique verte et blanche : «Un pincement au coeur de ne pas être en Côte d’Ivoire pour la CAN ? Oui, car j’ai mes stats cette saison. Mais c’est comme ça, le choix du sélectionneur et je ne lui en veux pas. Je n’ai pas encore fait une croix sur ma carrière internationale. Andy Delort peut te marquer quelques buts et tu peux aller à la guerre avec lui. À 32 ans, j’en ai encore sous le capot.» Djamel Belmadi est averti.