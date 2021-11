Angleterre : Jadon Sancho écarté, retours de Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold et Jude Bellingham

Gareth Southgate a dévoilé ce jeudi après-midi sa liste des joueurs convoqués pour les deux matchs qualificatifs au Mondial 2022 face à l'Albanie (12 novembre) et Saint-Marin (15 novembre). Pour ces deux rendez-vous, le sélectionneur britannique a décidé de trancher dans le vif.

La suite après cette publicité

Toujours dans le dur avec Manchester United, Jadon Sancho ne figure pas dans la liste des Three Lions tout comme Kieran Trippier. Southgate va en revanche relancer Trent Alexander-Arnold, Marcus Rashford et Jude Bellingham. Invaincue dans le groupe I, l'Angleterre possède trois points d'avance sur la Pologne. Gareth Southgate et ses hommes n'auront donc pas le droit à l'erreur pour valider officiellement leur billet pour le Qatar.

La liste de l'Angleterre

Gardiens : Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants : Tammy Abraham (Roma), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)