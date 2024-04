Mercato : Alexis Sanchez a déjà 4 portes de sortie

Les étés se suivent et se ressemblent pour Alexis Sanchez. En 2022, le Chilien, poussé vers la sortie à l’Inter Milan, était en quête d’un nouveau challenge. Et il a finalement décidé de rejoindre l’Olympique de Marseille et la Ligue 1. Chez les Phocéens, l’ancien joueur du FC Barcelone a apporté son expérience du très haut niveau, son professionnalisme mais aussi ses nombreuses qualités. Le buteur a terminé l’année avec un bilan de 18 buts et 3 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues. On se disait alors que l’histoire entre l’OM et lui allait continuer.

La fin de son histoire avec l’Inter Milan

Mais finalement, le joueur, qui avait une option pour prolonger, n’a pas réussi à s’entendre avec sa direction, qui a fait appel à Pierre-Emerick Aubameyang. De son côté, Alexis Sanchez est retourné à l’Inter. Après des débuts mitigés, notamment en raison de quelques pépins physiques, il a terminé l’exercice 2023-24 avec 4 buts et 4 assists au compteur. Le tout en 28 matches toutes compétitions confondues, mais seulement 9 titularisations. Remplaçant de luxe, le Chilien s’est fait à son nouveau statut, lui qui a remporté le Scudetto avec les Nerazzurri.

Mais son histoire d’amour avec eux va prendre définitivement fin cet été. Depuis plusieurs semaines, la presse italienne, notamment la Gazzetta dello Sport, indique que l’attaquant de 35 ans va s’en aller une fois que son contrat sera terminé le 30 juin prochain. Les récents propos du joueur lors de la parade pour le titre des Milanais semblent confirmer la nouvelle. «J’ai gagné beaucoup de choses dans ma carrière mais ce championnat est spécial, c’est la deuxième étoile. J’ai vu ces gens grandir. Merci pour tout», bonne chance, a-t-il avoué très ému.

Un nouveau chapitre à écrire dans sa carrière

Un discours qui ressemble à des adieux pour le natif de Tocopilla, qui veut continuer à jouer et qui va donc vivre un nouveau mercato agité. Libre et sur le marché, il sera dans une situation très avantageuse pour négocier avec le club de son choix. D’ailleurs, quelques écuries sont déjà à l’affût pour récupérer gratuitement le Chilien, qui touchera tout de même une prime à la signature en tant qu’agent libre. Si certains rêvent de le revoir sous le maillot de l’OM, le club de Pablo Longoria ne semble pas sur le coup pour le moment. En revanche, d’autres sont déjà en train de se placer.

Selon l’émission DSports Chile, la Lazio est très intéressée. Il faut dire que l’équipe est dirigée par Igor Tudor, qui connaît parfaitement Alexis Sanchez depuis son passage à Marseille. Le média chilien indique que River Plate, où il a déjà joué, aimerait le faire revenir. De son côté, TNT Sports Chile évoque des touches en Turquie à Galatasaray ou encore la piste Flamengo, au Brésil. De premières options pour l’attaquant né en 88, qui peut encore dépanner pas mal d’équipes. Nul doute d’ailleurs que d’autres prétendants vont pointer le bout de leur nez d’ici les prochaines semaines pour le récupérer gratuitement.