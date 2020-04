L'anecdote de Benjamin Lecomte sur Zlatan Ibrahimovic

Benjamin Lecomte s'est confié le temps d'un live Instagram à Hugo Guillemet, journaliste pour L'Équipe. Au cours de cet entretien, le gardien de l'AS Monaco passé par le FC Lorient, a partagé une anecdote assez marrante sur Zlatan Ibrahimovic, lors d'un match entre le PSG et le FCL (victoire 3-1 du PSG, mars 2015).

« Ibrahimovic fait partie des attaquants qui m'ont posé le plus de problèmes. Avec ce genre de joueurs, il faut tout le temps être en alerte. Il m'a mis un paquet de buts. Un triplé au Parc des princes, lorsque je jouais pour Lorient. J'avais fait un tas d'arrêts, il m'avait tout de même mis trois buts et il était venu me féliciter après le match », a raconté le portier tout sourire, en repensant à la scène. Du Zlatan Ibrahimovic tout craché.