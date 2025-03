La Serie A toujours en déficit malgré une nette croissance

La Gazzetta dello Sport a révélé, jeudi dernier, quelques chiffres sur l’économie des championnats européens, en particulier la Serie A. Et bonne nouvelle pour nos voisins transalpins : elle reste le quatrième championnat européen en termes de revenus, avec un chiffre d’affaires de 2,88 milliards d’euros, enregistrant une croissance de 23 % sur un an. Malgré cette progression, elle demeure loin derrière la Premier League (7,15 milliards), la Liga (3,65 milliards) et la Bundesliga (3,62 milliards). La Serie A se classe également quatrième au niveau des droits TV, de la billetterie et du sponsoring, et ses clubs ont obtenu de bons résultats en compétitions européennes, engrangeant 410 millions d’euros de primes UEFA. Également, les clubs italiens ont réussi à mieux maîtriser leur masse salariale, réduisant son poids de 83 % à 66 % des revenus.

Mais un problème majeur demeure : le déficit, qui atteint 379 millions d’euros, bien qu’il ait été réduit de moitié par rapport à l’année précédente. Seule la Premier League affiche des pertes plus élevées (880 millions d’euros). Si certains clubs comme la Lazio et l’Atalanta sont bénéficiaires, d’autres, comme la Juventus et l’AS Roma, subissent de lourdes pertes dans leur budget. Malgré une nette croissance, la Serie A peine encore à trouver une stabilité financière, mais espère passer le cap symbolique des 3 milliards d’euros de revenus dans les années à venir.