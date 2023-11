Qualifs Euro 2024 : l’Italie se qualifie dans la douleur, ça passe aussi pour la Slovénie et la Tchéquie

Ce lundi, la dernière journée des qualifications au prochain Euro avait lieu. Et alors que l’Euro se jouera en Allemagne l’été prochain, tous les yeux étaient rivés sur Leverkusen. L’antre du B04 accueillait l’Ukraine et l’Italie pour une rencontre qui sentait le soufre. Alors qu’ils n’avaient pas su se qualifier pour les deux dernières éditions de la Coupe du monde après des matchs couperets, les joueurs transalpins avaient besoin d’un match nul, minimum, pour s’assurer de défendre leur titre en juin prochain. Lors d’un premier acte assez intense, c’est la Squadra Azzurra qui a dominé et qui aurait pu ouvrir le score sans un grand Trubin dans les cages ukrainiennes (7e, 29e).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Luciano Spalletti n’ont pas su se procurer d’actions réellement dangereuses et Gianluigi Donnarumma, excellent ce soir, a dû intervenir pour empêcher Mudryk d’ouvrir le score (65e). Finalement, les deux équipes se sont quittées sur un score vierge qui fait les affaires de l’Italie qui, avec ce nul, se qualifie pour l’Euro 2024. L’Ukraine aurait pu d’ailleurs bénéficier d’un penalty dans les derniers instants de la rencontre sur un contact litigieux sur Mudryk (90+3e). Dans ce même groupe C, l’Angleterre, déjà assuré d’être à l’Euro cet été, est allée chercher le nul sur la pelouse de la Macédoine du Nord. Alors qu’Enis Bardhi avait ouvert le score en faveur des locaux juste avant la mi-temps (1-0, 41e), c’est le malheureux Atanasov, double buteur contre l’Italie vendredi (5-2), qui a marqué contre son camp sous la pression de Harry Kane (1-1, 59e).

La République Tchèque se qualifie, la Slovénie se sort du piège kazakh

Dans les autres groupes, d’autres qualifications étaient en jeu. C’est le cas de la Tchéquie qui s’est largement imposée contre la Moldavie ce lundi. Alors que David Doudera a parfaitement lancé les Tchèques (1-0, 14e), Tomas Chory (2-0, 72e) et Tomas Soucek (3-0, 89e) ont parachevé le succès des leurs, qui s’envoleront ainsi pour l’Allemagne cet été. Dans ce même groupe E, l’Albanie est restée muette face aux Iles Féroé. La poule H nous offrait trois affiches ce soir. Le choc était le Slovénie-Kazakhstan qui s’annonçait haletant pour les deux équipes qui pouvaient se qualifier pour l’Euro en cas de victoire. En cas de nul, ce sont les Slovènes qui composteraient leur billet pour l’Allemagne cet été.

Et au terme d’une rencontre animée, ce sont finalement ces derniers qui ont arraché la victoire et se sont qualifiés pour la compétition continentale. Malgré l’égalisation de Ramazan Orazov au retour des vestiaires (1-1, 48e), c’est l’entrant Benjamin Verbic qui a délivré la Slovénie en fin de rencontre. Dans les autres rencontres de la poule, l’Irlande du Nord l’a emporté à domicile contre une équipe remaniée du Danemark grâce à des buts de Price (60e) et Charles (81e). Pour finir, la Finlande est allée gagner sur la pelouse de Saint-Marin. Alors que le défenseur droit Pyry Soiri s’est offert un doublé, les locaux ont réduit la marque sur penalty à la 90+7e minute. Cette réalisation de Filippo Berardi était leur troisième but sur cette campagne.

Les résultats de la soirée

Groupe C

Ukraine 0-0 Italie

Macédoine du Nord 1-1 Angleterre : Bardhi (41e) / Atanasov (c.s.c, 59e)

Groupe E

Albanie 0-0 Iles Féroé

Tchéquie 3-0 Moldavie : Doudera (14e), Chory (72e), Soucek (89e)

Groupe H

Saint-Marin 1-2 Finlande : Berardi (90+7e) / Soiri (50e, 58e)

Irlande du Nord 2-0 Danemark : Price (60e), Charles (81e)

Slovénie 2-1 Kazakhstan : Sesko (41e), Verbic (86e) / Ozanov (48e)