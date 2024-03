Ligue 1 : l’OM domine Clermont sans trembler

A moins d’une semaine de la réception du club espagnol de Villarreal en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille avait un déplacement sur la pelouse du Stade Gabriel-Montpied, pour y défier une équipe du Clermont Foot mal en point, lors de la 24ème journée de Ligue 1. Un bon moyen de se mettre en jambe avant les échéances européennes. Au niveau des compositions d’équipes, l’OM s’organisait en 4-3-3. Jean-Louis Gasset a fait le choix d’une défense à quatre avec l’absence de Samuel Gigot pour cause de blessure. Le trio Gueye-Ounahi-Harit était aligné au milieu de terrain alors que Sarr et Ndiaye entouraient Aubameyang en attaque. Côté auvergnat, Pascal Gastien a fait confiance à son 4-2-3-1, Virginius était aligné sur la droite de l’attaque et Keita prenait place au milieu du terrain.

La domination marseillaise a été totale dès les premières minutes de la rencontre, alors que les Clermontois ne voyaient pas le jour dans cette entame de match. Ismaïla Sarr a accéléré sur l’aile droite mais a décidé de la jouer en solo avec un tir qui a terminé dans le petit filet (19e), pourtant Amine Harit était seul en retrait face au but vide. Mais l’OM a réitéré cela quelques minutes plus tard. Jonathan Clauss a été servi sur le côté droit et a centré au ras du sol. PE Aubameyang était visé mais Mory Diaw s’est imposé au sol dans ses pieds, le cuir est ensuite repris par Ndiaye derrière qui a frappé du droit dans le but laissé vide (23e, 0-1). Peu avant la pause, Clauss a trouvé la tête de Sarr sur un corner, le coup de tête du Sénégalais a été claqué au-dessus des cages par Diaw (44e). A la fin du premier acte, c’est l’OM qui menait (0-1) grâce à un but signé Ndiaye. Un score logique car Marseille a nettement dominé face à une discrète équipe clermontoise. Les Phocéens auraient pu même alourdir le score sans quelques mauvais choix.

La fausse joie de Boutobba !

La seconde période a été signe de domination des Marseillais. Il y avait le feu dans la surface clermontoise. Iliman Ndiaye a dribblé plusieurs défenseurs avant de perdre le cuir, Aubameyang l’a récupéré et a vu son tir être contré par un adversaire (47e). Quelques minutes plus tard, Mory Diaw a encore une fois sauvé les meubles sur une retournée acrobatique (50e). A la surprise générale, Clermont a réussi à égaliser. Quentin Merlin a dévissé son dégagement, Ogier l’a repris de la tête pour servir Boutobba qui a jailli devant Lopez pour le tromper d’une tête rageuse (53e, 1-1). Une joie de courte durée puisque Ounahi s’est appliqué au moment de centrer depuis la droite. C’est Aubameyang qui l’a repris de la tête et Diaw s’est imposé une première fois mais le cuir est revenu dans les pieds du Gabonais qui l’a poussé ensuite de l’extérieur du droit au fond des filets (59e, 1-2).

Un deuxième but marseillais qui a redonné la confiance et la force aux joueurs de Jean-Louis Gasset. L’OM a déroule par la suite. Harit a servi Sarr dans l’axe, le Sénégalais a vu l’appel de Clauss sur sa droite et l’a servi parfaitement. Le latéral a armé ensuite un tir puissant du droit qui a foncé sous la barre (67e, 1-3). Un corner clermontois s’est transformé en contre attaque pour l’OM. Moumbagna a remonté tout le terrain et a vu l’appel de Luis Henrique sur sa gauche, le Brésilien a ouvert son pied droit et a trompé Diaw avec facilité (80e, 1-4). Faris Moumbagna y est également allé de son but pour participer à la fête (90e+2, 1-5). Au classement, l’OM grimpe à la 6ème position, tandis que Clermont reste toujours bon dernier. Le weekend prochain, les Phocéens accueilleront le FC Nantes, alors que les Clermontois se déplaceront à Nice, dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1.