Nice - Strasbourg : la motivation d’Andrey Santos malgré la défaite

En clôture de la 12e journée de Ligue 1, l’OGC Nice devait s’imposer contre le RC Strasbourg à domicile pour revenir dans le haut de tableau du classement et rester dans le peloton des concurrents européens. Les Aiglons souhaitaient profiter de la mauvaise forme des Alsaciens, qui restaient sur seulement une victoire en cinq matches. Malheureusement pour les troupes de Liam Rosenior, ce sont les joueurs de Franck Haise qui ont verrouillé la victoire (2-1).

Après la rencontre, Andrey Santos a été interrogé au micro de DAZN : «C’était un match très dur. On doit continuer à travailler, travailler plus dur, pour retrouver la victoire. C’est dur, c’est la Ligue 1. Ce sont deux équipes qui jouent bien. On doit continuer à progresser», a déclaré le joueur brésilien après la rencontre.