Le Real Madrid prêt à libérer Gareth Bale et Marcelo

L'objectif est clair pour le Real Madrid. Vendre. Et pas qu'un peu. Selon les informations de ABC, le club merengue ambitionne de récolter 160 M€ grâce aux ventes de Raphaël Varane, Luka Jovic, Dani Ceballos, Isco, Alvaro Odriozola, Mariano Diaz et Brahim Diaz cet été.

La suite après cette publicité

Faire entrer de l'argent frais dans les caisses, voilà le tableau de marche de Florentino Pérez et ses équipes. Mais l'idée est également de réaliser toutes les économies possibles. Et c'est en ce sens que, toujours d'après le quotidien espagnol, la Casa Blanca est prête à libérer Gareth Bale (31 ans) et Marcelo (33 ans) de leur dernière année de contrat.

37 M€ bruts par an à eux deux

Liés tous deux jusqu'en juin 2022, ils pèsent très lourds sur les finances de l'écurie espagnole, eux qui perçoivent respectivement 21 et 16 M€ bruts. Encore faut-il que les deux hommes aient envie de partir. Le Brésilien, qui sort d'une saison plus que délicate, semble décidé à aller au bout de son bail. Le Gallois, lui, a déclaré qu'il attendait la fin de l'Euro 2020 pour annoncer sa décision quant à son avenir.

La conjoncture économique actuelle ne devrait pas leur permettre de trouver de tels niveaux de rémunération ailleurs, même s'ils ne coûteraient pas d'indemnités de transferts à leurs futurs clubs. Les projets de Carlo Ancelotti pour les deux hommes pèseront également dans la balance au moment de trancher. Mais la position du Real Madrid, qui souhaite profiter de ces économies pour frapper deux jolis coups (Kylian Mbappé ou Erling Haaland, Jules Koundé ou Pau Torres), est claire. Avis aux amateurs.