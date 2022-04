Sergio Ramos a eu des problèmes d'adaptation à Paris

Depuis qu’il a quitté le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos (36 ans) n’a pas toujours eu l’occasion de sourire. Ses nombreuses blessures l’ont empêché de disputer une grande partie de cette saison (seulement dix apparitions, toutes compétitions confondues). Mais ce n’est pas tout. Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, l’Espagnol avoue qu’il a aussi eu quelques difficultés à s’adapter à sa nouvelle vie.

«Oui, enfin, surtout au début, c’est difficile de s’adapter. J’ai été beaucoup d’années dans un autre club, nous avions tout sous contrôle, la maison, le personnel, votre équipe, les quatre enfants, les écoles. Ce n’était pas facile de faire un si grand changement dans une ville aussi spectaculaire que Paris. Nous avons eu du mal à trouver une maison. L’adaptation dans l’équipe a été très très bonne parce que je connaissais déjà certains joueurs. Il y a beaucoup de joueurs latinos que je connaissais déjà et aussi des joueurs français comme Kimpembe et beaucoup d’autres qui sont d’ici. L’adaptation a été très bonne et en cela c’est vrai que j’ai eu une chance. Mais bon, Paris a aussi d’autres choses, aussi spéciales et magiques. C’est bien au cours de votre vie de changer, de valoriser ce que vous avez vécu, ce que vous avez apprécié, ce que vous ne connaissez pas. Parce que plus tard, vous pourrez avoir une analyse beaucoup plus large de ce qu’est une expérience», a-t-il déclaré.