Le FC Barcelone prend une énorme décision avec Erling Haaland, Thomas Tuchel enrage contre les supporters de Chelsea

L'énorme décision du FC Barcelone sur le dossier Erling Haaland

Invaincus depuis le 23 janvier, les joueurs de Xavi ont retrouvé le chemin du succès qu'ils attendaient tant cette saison. Le Barça se déplaçant à Elche ce dimanche après-midi, «Ne t'arrête pas, Barça» s'exclame Mundo Deportivo dans son édition du jour. On peut aussi lire sur la Une du journal catalan qu'il y a des nouvelles tendances dans «l'objectif Haaland» des Blaugranas. Joan Laporta, président du club nie avoir négocier avec le buteur norvégien. «Au Barça, nous ne négocions pas avec le joueur, quand nous devons négocier, nous le ferons avec le Borussia Dortmund si les circonstances se présentent» a-t-il lancé aux journalistes lors d'un évènement sportif. Xavi de son côté, n'a pas démenti avoir rencontré Haaland mardi à Munich.

Thomas Tuchel enrage contre ses propres supporters

Vainqueur ce samedi face à Burnley sur le score écrasant de 4-0, les Blues de Chelsea ont réalisé la plus belle opération de la journée chez les clubs de Premier League. Mais Thomas Tuchel a été écœuré par des chants venus des travées de Stamford Bridge pendant le match. Les supporters des Blues se sont mis à scander le nom du propriétaire russe du club, Roman Abramovitch, pendant la minute d'applaudissements adressé au peuple ukrainien. «Tuchel s'en prend aux fans qui chantent pour Abrambovich» s'exclame le Daily Telegraph sur sa Une. En conférence de presse, l'entraîneur allemand a ensuite affiché toute sa solidarité envers l'Ukraine «Ce n'était pas le moment de faire ça ! Si on veut montrer notre solidarité, on montre notre solidarité et on le fait tous ensemble» a-t-il lancé.

La Juventus en plein doute sur le dossier Dybala

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala n'a toujours pas prolongé. «Où es-tu Dybala ?» écrit Tuttosport ce matin. La Joya sera de nouveau absent ce dimanche pour affronter la Spezia. Le club turinois patine pour le prolonger, ses pépins physiques récurrents ces dernières saisons, font douter les dirigeants Bianconeri. Ce qui ne semble pas être un problème pour un voisin milanais. «L'Inter fait appel à Dybala» titre La Gazzetta Dello Sport ce dimanche. Le journal au papier rose assure que l'Inter a de nouveau fait une offre à l'Argentin pour le rendre heureux : 7,5 millions d'euros plus des bonus pendant 5 ans. La Juve va peut-être rapidement réagir.