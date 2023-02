Ligue 1 : le PSG renverse Toulouse au Parc des Princes

Dans la difficulté, Paris enchaîne. Après avoir repris sa marche en avant à Montpellier (3-1) un peu plus tôt dans la semaine, le Paris Saint-Germain a renversé le Toulouse FC (2-1) ce samedi, au Parc des Princes, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Tout avait pourtant mal démarré pour les champions de France en titre avec la blessure aux ischio-jambiers de Renato Sanches, obligeant le Portugais, en larmes, à céder sa place à Bitshiabu (14e). De quoi faire monter Danilo d’un cran, aux côtés de Vitinha, Ruiz et Soler derrière le duo Messi-Ekitike en pointe.

Dans un début de partie assez équilibré sur le terrain, Van den Boomen, sur coup franc, a même surpris un Donnarumma loin d’être irréprochable et les Rouge et Bleu pour ouvrir le score (0-1, 20e). De son côté, Paris a manqué de justesse, comme Ruiz (17e), et de puissance face au but, à l’image de Soler (25e). Mais aussi de réussite, à l’instar de ce 15e poteau de la saison pour Marquinhos et le PSG sur un corner rentrant de Messi (34e). Dans la foulée, les Violets sont passés proches du break, mais Aboukhlal se trouvait en position de hors-jeu (36e). Une frayeur ayant eu le don de bien réveiller les locaux, qui ont égalisé grâce à un bel enroulé pied gauche d’Hakimi (1-1, 38e).

Messi prend ses responsabilités et donne la victoire au PSG

Au retour des vestiaires, l’international marocain, encore lui, s’est ensuite montré moins précis que sur une offrande de Messi dans la surface (55e). Il s’est finalement rattrapé en se muant, malgré lui, en passeur pour laisser Messi donner l’avantage au PSG d’un tir millimétré dont il a le secret (2-1, 58e). Une 10e réalisation depuis le début de la saison pour le champion du monde argentin lui permettant de passer le cap du "double-double" (10 buts, 10 passes décisives). Volontaires, les Toulousains ont bien tenté d’arracher un point au Parc des Princes.

Mais les hommes de Philippe Montanier ont manqué de tranchant et de justesse dans le dernier geste pour tromper à nouveau la vigilance du portier italien s’étant un peu rattrapé au fil du match. Chaïbi (68e), Van den Boomen (85e) et Dallinga (87e) ont beau avoir tenté leur chance, cela n’a pas suffi, Donnarumma ayant même eu la main ferme devant Rouault en fin de rencontre (90e+3). Le PSG, qui aurait pu s’imposer plus largement si Messi n’avait pas encore trouvé le poteau (90e+4), met provisoirement son dauphin à 8 points, en attendant le choc entre l’OM et Nice dimanche soir (20h45) et à 4 jours de son déplacement au Vélodrome en Coupe de France. Fin de série en revanche pour Toulouse, qui restait sur 7 matchs de rang sans défaite.