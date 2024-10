Manchester United : Erik ten Hag cartonne les journalistes au sujet de son avenir

La situation de Manchester United n’a jamais été aussi floue que depuis plusieurs semaines. Depuis l’arrivée d’Ineos, la direction sportive semble encore hésiter sur le choix de l’entraîneur. Il faut dire que le cas Erik ten Hag divise clairement. Le technicien néerlandais n’a jamais fait l’unanimité au sein des Red Devils et a même souvent eu des résultats décevants. Cet été, on s’attendait logiquement à le voir partir, mais le club mancunien surprenait son monde en faisant le choix de la continuité. Un choix qui ne paye pas pour le moment puisque Manchester United enchaîne encore les désillusions.

Depuis le début de saison, les Mancuniens n’ont gagné que deux petits matches (2 nuls et 3 défaites) et pointent à la 14e place après 8 journées. Une anomalie pour un club de cette envergure. Et l’avenir d’Erik ten Hag est sans cesse remis sur la table puisque les tabloïds anglais parlent logiquement d’un licenciement possible avec ce type de résultat. Mais pour le moment, le club maintient sa confiance et ne compte pas du tout changer les choses. C’est ce qu’a expliqué Ten Hag en conférence de presse ce vendredi cartonnant, par la même occasion, les journalistes présents sur place.

Erik ten Hag s’attaque aux journalistes

«Si je vais être licencié ? Non, le bruit vient seulement des médias, de certains d’entre vous, pas de tous, créant des histoires et des contes de fées, racontant des mensonges parce que je sais que nous sommes sur la même longueur d’onde au sein de ce club. Je l’ai dit avant la trêve, mais plusieurs journalistes ne m’ont probablement pas cru. Au sein du club, c’est calme. Nous nous en tenons au plan et nous sommes très convaincus que ce sera un succès, donc nous restons calmes», a expliqué l’ancien coach de l’Ajax avant d’enchaîner. «Nous devons gravir une montagne, mais c’est le football de haut niveau, il faut parfois faire face à des défis, mais je suis sûr que nous réussirons, comme nous l’avons fait lors des deux dernières saisons. Je vois les bonnes choses, les bonnes tendances et les bonnes statistiques qui confirment que nous sommes dans la bonne direction, mais le classement ne ment pas et notre position actuelle n’est pas suffisante.»

Mais alors comment expliquer le début de saison catastrophique de son équipe (l’un des pires de l’histoire du club) ? Erik ten Hag a sa petite idée sur le sujet et cela n’a rien à voir avec le niveau de l’équipe selon lui. «Je pense que les joueurs sont bons, nous avons gagné la saison dernière, vous avez peut-être oublié. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, nous devons parfois aligner des équipes qui ne sont pas dans le bon équilibre parce que les joueurs ne sont pas disponibles, mais je pense qu’en général, les joueurs sont bons. Nous devons commencer à marquer maintenant, ce qui est la partie la plus importante du football. Nous devons améliorer cette partie». Voilà qui est clair. Mais pas sûr que cela apaise les tensions entre le technicien néerlandais et la presse anglaise. Le terrain doit désormais parler.