L’UEFA suspend les matches internationaux en Israël

Ce sont les conséquences de cette nouvelle guerre entre Israël et le Hamas. Dans un communiqué adressé à la presse, le comité exécutif de l’UEFA a décidé de ne plus jouer tous les matchs internationaux se disputant sur le sol israélien «jusqu’à nouvel ordre». Cela concerne les matchs entre nations mais également entre clubs pour les coupes d’Europe. Jusque-là, l’instance avait simplement reporté les rencontres qui devraient avoir lieu cette semaine.

Cette décision intervient afin de protéger les spectateurs et les joueurs d’un potentiel danger. L’UEFA invite la Fédération israélienne de football ainsi que ses clubs, le Maccabi Haïfa FC et le Maccabi Tel-Aviv, les seuls représentants israéliens sur la scène continentale, «à proposer d’autres lieux/stades (…) en dehors du territoire d’Israël pour leurs matchs à domicile, et ce tant que cette décision restera en vigueur».