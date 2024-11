La Real Sociedad est en lambeaux !

S’il y a un club qui est souvent cité comme un modèle de gestion en Espagne, c’est bien la Real Sociedad. Club qui fait énormément confiance à ses jeunes, qui recrute intelligemment, en bonne santé financière et qui pratique généralement un jeu plutôt léché et agréable, la formation basque a notamment été l’équipe avec le plus de représentants sur la pelouse lors de la finale du dernier Euro. De quoi récompenser un travail incroyable réalisé par le club depuis un bon moment déjà…

Mais cette saison, les choses sont en train de se corser. Les Txuri-Urdines pointent à une triste dixième place au classement de la Liga, et sont aussi à la peine en Europa League, placés à la vingt-cinquième marche de la qualification générale. Après avoir perdu Robin Le Normand et Mikel Merino cet été, l’équipe est donc moins performante, mais cela semble aller plus loin que de simples soucis d’effectif. Les différentes arrivées, à l’image de Nayef Aguerd ou Orri Óskarsson, sont d’ailleurs au niveau. L’équipe a perdu énormément de spontanéité et de capacité à créer du danger, et elle est, collectivement, moins solide derrière.

C’est chaud entre le coach et les joueurs !

Surtout, il semble y avoir des tensions entre Imanol Alguacil et ses cadres. Après le derby basque perdu contre l’Athletic ce dimanche, l’entraîneur basque a massacré ses joueurs en conférence de presse : « si j’avais pu, j’aurais changé les 11 joueurs. Nous ne sommes pas venus pour jouer un derby ». Des propos qui sont très mal passés auprès de certains joueurs, dont le capitaine Mikel Oyarzabal, qui a répondu avec des propos incendiaires. « Cela fait quatre ans qu’on a du mal et que nous ne sommes pas nous-mêmes. Peut-être qu’il faut regarder ce qu’on fait depuis le début, comment on envisage le match, quelle est l’idée qu’on a sur le terrain et ensuite faire tous de l’autocritique. Nous sommes sur le terrain et c’est nous qui allons au charbon quand les choses ne vont pas bien. Cela fait plusieurs années qu’on fait la même erreur et tout le monde doit se regarder et faire son autocritique », a répliqué le champion d’Europe 2024.

Une tension évidente entre le coach et le capitaine de l’équipe, à l’heure où le club traverse déjà des moments difficiles sur le plan institutionnel. Roberto Olabe, directeur sportif et considéré comme l’architecte du projet réussi de la Real Sociedad ces dernières années, a déjà annoncé son départ en fin de saison. Lui même ne s’entendait pas avec Imanol Alguacil et les tensions en interne ont précipité ce départ. Ce match face à l’Ajax jeudi pourrait donc confirmer un état de crise assez rare du côté d’Anoeta ces dernières années…