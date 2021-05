New Balance révèle le nouveau maillot domicile de l'Athletic Bilbao

Alors que la Liga vient de se conclure avec une victoire finale de l'Atlético de Madrid, l'Athletic Bilbao dévoile la nouvelle tunique qu'Iñaki Williams et ses partenaires arboreront au mythique San Mamés lors de la saison 2021-2022.

La suite après cette publicité

Le club basque est équipé par NB depuis la saison 2017-2018 après avoir passé 4 saisons avec Nike. Depuis son arrivée, la firme de Boston n'est pas totalement restée dans la lignée historique des maillots de l'Athletic Bilbao, dévoilant des bandes rouges et blanches extrêmement larges lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020. Présentes depuis 1910, ces rayures verticales bicolores auraient été choisies pour rendre hommage aux clubs anglais de Sunderland et Southampton, d'où les fondateurs du club étaient originaires.

Ces bandes blanches et rouges font donc parties de l'ADN du club et comme lors de la saison écoulée, elles seront bien présentes à la rentrée prochaine dans leur largeur traditionnelle. L'équipementier américain apporte tout de même une touche de modernité avec l'ajout d'une bande diagonale dans le prolongement du blason du club qui est lui-même divisé en deux parties grâce à une diagonale. Cette bande apporte une teinte rouge plus foncée sur le partie basse de la tunique. Comme depuis la saison 2015-2016, le sponsor maillot « Kutxabank » se présente en noir au centre du maillot. Cette touche de noir se retrouve également sur le logo NB et le bout des manches.

Des chaussettes et un short noir complètent cette tenue qui est déjà disponible sur la boutique en ligne du club.