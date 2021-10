Ligue 1 : les Verts coulent à Strasbourg, Rennes balaye Metz

Dans la foulé de la défaite surprise de Nice à Troyes (0-1), quatre matches étaient au programme de ce dimanche après-midi, dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Un multiplex véritablement lancé peu avant le quart d'heure de jeu, au Stade Francis-Le Blé. Ilan Kebbal se chargeait d'un coup franc excentré côté droit, et il trouvait la tête de Wout Faes qui échappait à Brendan Chardonnet pour tromper un Marco Bizot loin d'être impérial (1-0, 12e). Dans le dur pendant une heure, Brest a finalement vu la lumière jaillir du pied de Franck Honorat, auteur d'un bijou pour l'égalisation (1-1, 74e).

Du côté du Matmut-Atlantique, Bordeaux recevait Nantes à l'occasion du 140e anniversaire du club. Les locaux, incapables de gagner à domicile depuis l'entame de la saison et avec un maillot spécial sur le dos, piquaient les premiers par l'intermédiaire de Ui-jo Hwang. Le Sud-coréen trouvait la barre adverse d'une frappe enroulée depuis la gauche de la surface, bien gêné par Pallois (17e). Puis Laurent Koscielny signait son retour dans le onze bordelais avec un tacle autoritaire sur Ludovic Blas, qui menait la première percée des siens dans la surface des Girondins (32e). Après la pause, c'est Andrei Girotto qui s'illustrait avec un tacle salvateur devant Ricardo Mangas (48e). Avant que Hwang ne souffle les bougies, en enroulant du droit depuis l'angle gauche de la surface (1-0, 62e)... Et sorte, touché (74e). Laissant au passage le temps nécessaire à Pedro Chirivella d'égaliser, en supériorité numérique (1-1, 75e). Sébastien Corchia a lui touché la barre transversale sur coup franc (85e). Sans conséquence.

Rennes explose Metz, les Verts touchent le fond

À Metz, El Diablo Gaëtan Laborde a encore frappé. Bien lancé par Martin Terrier alors qu'il dédoublait à droite, Hamari Traoré a centré fort au premier poteau et trouvé le meilleur buteur du championnat (7 réalisations), qui a conclu d'un geste aussi esthétique qu'efficace en talonnant avec l'intérieur du pied droit (1-0, 24e). Tandis qu'Alfred Gomis a dû effectuer deux grands arrêts face à Lamine Gueye et Pape Sarr ensuite, Kamaldeen Sulemana a fait le show : petit pont sur Matthieu Udol, puis frappe puissante au premier poteau (2-0, 38e). Terrier, après un nouveau bon relais à droite avec Traoré, a aggravé le score avant la pause (3-0, 45e). Mais le calvaire ne s'arrêtait pas là. Alexandre Oukidja se montrait vigilant pour sortir une retournée de Laborde (53e), avant de réaliser une double parade face à Tait et...Laborde (54e). Rennes fait une très bonne opération en revenant provisoirement à un point du podium.

En plein Oktoberfest, Strasbourg était ivre de plaisir quand Maxime Le Marchand croisait bien son coup de casque sur un corner botté par Frédéric Guilbert, pour débloquer une partie jusque-là équilibrée (1-0, 26e). Saint-Etienne était présent dans l'intensité, pas dans la dernière passe. Un manque criant de réussite qui profitait alors à Ludovic Ajorque, ce dernier déviant entre quatre Stéphanois au premier poteau et forçant Zaydou Youssouf à la faute (2-0, 38e sur un CSC). Les Verts, dans une spirale infernale, voyaient ensuite coup sur coup Etienne Green sortir sur blessure (42e), puis Youssouf être exclu (44e). Le début de la fin. Même si, comme face à l'OL, Wahbi Khazri relançait tout dans le money time, sur penalty (2-1, 45e+5). Sur un fil ensuite, l'ASSE restait provisoirement en vie grâce à une parade du gardien remplaçant Stefan Bajic devant Ajorque (54e). Avant de complétement craquer sous les coups de boutoir de Kévin Gameiro (3-1, 69e), Ajorque (4-1, 73e) et Diallo (5-1, 85e). Rien ne va plus à Sainté qui reste lanterne rouge, juste derrière Brest (19e) et Metz (18e).

Les résultats des matches de 15 heures :

Metz 0 - 3 Rennes : Laborde (24e), Sulemana (38e), Terrier (45e) pour Rennes ;

: Laborde (24e), Sulemana (38e), Terrier (45e) pour Rennes ; Strasbourg 5 - 1 Saint-Etienne : Le Marchand (26e), Youssouf (38e, CSC), Gameiro (69e), Ajorque (73e) et Diallo (85e) pour Strasbourg ; Khazri (45e+5) pour l'ASSE

- 1 Saint-Etienne : Le Marchand (26e), Youssouf (38e, CSC), Gameiro (69e), Ajorque (73e) et Diallo (85e) pour Strasbourg ; Khazri (45e+5) pour l'ASSE Bordeaux 1 - 1 Nantes : Hwang (62e) pour Bordeaux ; Chirivella (75e)

Brest 1 - 1 Reims : Faes (12e) pour Reims ; Honorat (74e) pour Brest

Le classement de la Ligue 1