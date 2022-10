Les révélations de Laurent Blanc sur son passage au PSG

Annoncé proche de devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, selon nos informations, Laurent Blanc est, au travers d'une interview accordée à Bein Sports, revenu sur son passage sur le banc du Paris Saint-Germain. « Je suis arrivé à Paris plus qu'en dernière position, ce n'était pas prévu. Je me suis dit : pourquoi pas, tu n’as rien à perdre, les gens qui t’ont pris t’ont un peu pris par défaut, tu as six mois pour prouver que tu peux éventuellement faire six mois de plus… Ça s’est passé comme ça, à Paris. Quand j'entends des choses à Paris... Je n'ai rien eu le droit de dire la première année, j'ai tout accepté. Des choses que, maintenant, je n'accepterais plus » explique le coach de 56 ans.

Concernant sa non-activité, Laurent Blanc se justifie : « Vous savez, si je n'ai pas repris de club depuis Paris en Europe, je suis fautif, car des propositions, j'en ai eu. Mais après Paris, il m'a fallu quelque temps pour surmonter un petit peu ça » Une aventure qui a, semble-t-il, laissé des marques à l'ancien international tricolore.