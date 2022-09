Ligue des Nations : la Croatie s'impose face au Danemark, la Belgique assure face au Pays de Galles, les Pays-Bas dominent la Pologne

Il n'y avait pas que l'équipe de France ce jeudi soir en Ligue des Nations. Dans la Ligue A, la Belgique était aussi de retour et affrontait le Pays de Galles de Gareth Bale, sur le banc au coup d'envoi. Les Diables Rouges pouvaient compter sur leur duo Eden Hazard-Kevin De Bruyne avec Batshuayi à la pointe de l'attaque. Et c'est sans surprise le maître à jouer de Manchester City qui s'est illustré dans ce match. Buteur en début de match, il offrait le second but à Batshuayi juste avant la pause. Malgré la réduction de l'écart de Moore, la Belgique prend les trois points.

Dans l'autre rencontre, les Pays-Bas ont tranquillement géré face à une équipe polonaise peu inspirée. Après l'ouverture du score très tôt de l'homme en forme Cody Gakpo, les hommes de Louis Van Gaal ont continué de maîtriser les débats. Après une période un peu plus creuse ou la Pologne de Lewandowski et Milik n'a pas réussi à se montrer dangereuse, les Pays-Bas ont fait le break. Aligné en pointe avec Memphis, Steven Bergwijn se jouait de la défense adverse et allait tranquillement ajuster Szczesny (2-0). Les Pays-Bas reprennent la première place du groupe devant les Belges. Enfin dans le dernier match de la Ligue A, la Croatie (dans le groupe de la France) s'est rassurée face au Danemark. Une victoire difficile grâce à Borna Sosa et Lovro Majer (alors qu'Eriksen avait égalisé) qui permet de prendre la tête de cette poule.

La Turquie chute à domicile

La Ligue des Nations était de retour aussi dans la Ligue C ce jeudi. Et première surprise, la Turquie s'est inclinée à domicile face à une belle équipe du Luxembourg. Alors que le Marseillais Cengiz Under avait égalisé dans ce match, la formation turque a coulé par la suite. Mais le but contre son camp du Luxembourgeois Chanot a relancé la partie et Yuksek a égalisé dans les derniers instants. La Turquie perd (2-3) et voit le Luxembourg revenir à deux petits points de leur place de leader de cette poule. Une poule qui a aussi vu les Iles Féroé et la Lituanie se partager les points (1-1).

Dans l'autre poule, la Slovaquie s'est fait surprendre à domicile par l'Azerbaidjan et concède une courte défaite (0-1). La cinquième dans ce groupe. Azerbaïdjan devance son adversaire du soir et prend la deuxième place du groupe. Enfin dans la Ligue D, Andorre a fait le job face au Liechstentein (1-0) et continue de surprendre. Le Liechstentein n'a toujours pas pris le moindre point dans cette poule.

Ligue A

Croatie 2 -1 Danemark (Sosa, Majer / Eriksen)

-1 Danemark (Sosa, Majer / Eriksen) Belgique 2 -1 Pays de Galles (De Bruyne, Batshuayi / Moore)

-1 Pays de Galles (De Bruyne, Batshuayi / Moore) Pologne 0-2 Pays-Bas (Gakpo, Bergwijn)

Ligue C

Turquie 3-3 Luxembourg (Under, Chanot CSC, Yuksek/ Martins, Sinani, Rodrigues)

Lituanie 1-1 Iles Féroé (Slivka / Andreasen)

Slovaquie 0-1 Azerbaidjan (Dadashov)

Ligue D