LdC : Leonardo content pour Tuchel et T. Silva

Samedi soir, dans le ciel de Porto, deux anciens Parisiens ont soulevé la Ligue des Champions. Thomas Tuchel et Thiago Silva, poussés vers la sortie du Paris SG quelques mois plus tôt, ont remporté le titre le plus convoité d'Europe. Interrogé au micro de Canal + sur le sujet, le directeur sportif du club de la capitale Leonardo a été beau joueur.

«C'est le football, c'est normal. Ce sont des choses qui se passent (sic). Content de voir un entraîneur passé par le PSG gagner la Champions. Il y a des cycles dans un club. Thiago Silva, c'est très bien aussi. C'est le football», a-t-il confié.