Le Real Madrid fait une énorme razzia chez les jeunes de l’Atlético

Le mercato est parti fort du côté du Real Madrid. Le champion d’Europe 2022 s’est offert Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund contre 108 M€. Un premier coup qui a fait du bruit, en plus d’avoir prolongé quelques éléments d’expérience comme Dani Ceballos ou encore Nacho. Il ne reste plus qu’à trouver un avant-centre de renommée mondiale (Mbappé ?) pour pallier le départ inattendu de Karim Benzema vers l’Arabie saoudite. Il n’y a pas qu’en équipe première que le marché bat son plein.

Chez les jeunes aussi, la concurrence est féroce. Il n’est pas rare de voir des joueurs sans expérience changer régulièrement de club, avant même de connaître leurs premières apparitions chez les professionnels. À ce petit jeu dangereux, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid ont longtemps signé un pacte de non-agression. Une sorte de "gentlemen agreement" sans aucune valeur juridique allant jusqu’aux professionnels qui a eu lieu durant les années 2010, jusqu’au transfert de Theo Hernandez en 2017 des Colchoneros aux Merengues.

Le Real chipe six joueurs de l’Atlético

Ce pacte de non-agression a donc été rompu. À l’époque, ce transfert arrangeait les deux formations mais cela a également ouvert les vannes à d’autres affaires. Réputés pour leur rivalité et les tensions que les deux clubs cristallisent et perpétuent depuis des décennies, le Real Madrid et l’Atlético ont parfois vu certains joueurs emprunter la passerelle menant de l’un à l’autre. Manifestement, le Real Madrid compte bien faire main basse sur la moitié d’une équipe chez les équipes de jeunes de son voisin.

Le journal Marca révèle que la Casa Blanca a en effet mis la main sur six nouveaux joueurs issus des équipes de jeunes des Colchoneros. Parmi eux, le jeune défenseur international U16 espagnol Ariel Nkhoge, considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération au pays. Les frères Alameda, Nacho et Jaime, le défenseur central Noath Pérez ainsi qu’Íñigo Fresco d’Alevín, sont les quatre autres joueurs concernés par ce mouvement. Si certains pensaient encore que ce pacte de non-agression était toujours d’actualité, cette dernière information devrait les convaincre du contraire.