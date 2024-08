PSG : la mise au point de Benfica sur João Neves

Le Paris Saint-Germain a pratiquement bouclé le transfert de João Neves. En effet, le Portugais a passé la traditionnelle visite médicale au sein de la capitale ces derniers jours. Mais il reste encore d’ultimes détails à régler. Benfica a publié un communiqué de presse sur le site de la Commission du Marché des Valeurs Mobilières (CMVM).

«Dans les termes et aux fins légalement applicables, et à la lumière des nouvelles publiées dans les médias, le Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD (la "Société") informe que la formalisation du processus relatif au transfert du joueur João Neves Le contrat avec le PSG est pratiquement terminée, mais qu’à ce jour, le contrat correspondant n’a pas été signé par toutes les parties. La Société complétera ces informations dans les conditions et aux fins légalement applicables dès que cela sera justifié.» Tout semble donc en bonne voie pour boucler ce transfert de 60 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus, ainsi que le prêt de Renato Sanches.