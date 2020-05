Mercato : l'Ajax se prépare à une terrible saignée estivale

Demi-finaliste de la Ligue des Champions l'an dernier, l'Ajax Amsterdam d'Erik ten Hag avait donné un bol d'air frais au football européen. Avec un jeu léché et de jeunes talents, l'équipe néerlandaise avait réalisé une saison pleine en éliminant au passage le Real Madrid et la Juventus de la C1. N'ayant cependant pas les finances des tous meilleurs clubs d'Europe, les Godenzonen n'ont pas pu garder tous leurs talents et ont limité la casse. Bien sûr, les deux têtes d'affiche, Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, sont parties respectivement à la Juventus et au FC Barcelone. Cependant, la plupart des cadres sont restés malgré les départs de joueurs utiles comme Kasper Dolberg (OGC Nice), Lasse Schöne (Genoa) ou encore Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen).

Pour compenser ces transferts, le club amstellodamois s'est montré actif sur le mercato avec 59 millions d'euros d'investissement (contre 210 millions de ventes). Des joueurs confirmés sont arrivés à l'image de Quincy Promes (FC Séville) et Ryan Babel (Galatasaray) tandis que des paris ont été réalisés sur Edson Alvarez (21 ans, CF America), Razvan Marin (23 ans, Standard de Liège), Lisandro Martínez (21 ans, Defensa y Justicia) ou encore Kik Perie (18 ans, SC Heerenveen). S'appuyant toujours sur leur formation, les Lanciers ont également donné plus de lumière à Sergino Dest (18 ans), Ryan Gravenberch (17 ans) ou même Noa Lang (20 ans). Au niveau des résultats, la saison s'est montrée satisfaisante. En Europe, les éliminations en phase de poules de Ligue des Champions puis en seizièmes de finale de Ligue Europa contre Getafe font tache.

Des joueurs qui ont gardé une belle cote

En revanche, le club a terminé premier du championnat même si le titre ne lui a pas été attribué puisque l'Eredivisie a opté pour une saison blanche. Dès lors, la préparation de la saison prochaine (où l'Ajax Amsterdam devra participer aux barrages de la Ligue des Champions) devient fondamentale. Et les départs pourraient être nombreux du côté des Godenzonen. Celui d'Hakim Ziyech (27 ans) a été confirmé cet hiver et le milieu de terrain marocain va rejoindre Chelsea. Un départ vers la Premier League et les Blues qui ne pourrait pas être le seul. Au club depuis janvier 2015, André Onana (24 ans) semble être arrivé à maturité. Valeur sûre du club néerlandais, le portier formé à La Masia a confirmé encore une fois cette saison sa fiabilité. Chelsea est donc intéressé compte tenu des mauvaises performances de Kepa Arrizabalaga, mais le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone veulent également s'attacher ses services comme l'a récemment évoqué The Telegraph.

Les deux derniers ne peuvent pas lui promettre un rôle de numéro un en revanche compte tenu des statuts de Keylor Navas et de Marc-André ter Stegen. Resté l'an dernier malgré une approche du Real Madrid, Donny van de Beek (23 ans) est encore dans le viseur des Merengues, mais aussi de Manchester United. L'agent du joueur a préféré temporiser récemment, mais son nom reviendra à coup sûr cet été. Disposant aussi d'une belle cote, Nicolas Tagliafico (27 ans) peut également partir cet été. La dernière rumeur provient de Mundo Deportivo et évoque le FC Barcelone. Avec la saison compliquée de Junior Firpo et les pépins physiques de Jordi Alba, il pourrait avoir une belle opportunité.

Sur l'autre flanc de la défense, l'Américain Sergino Dest (19 ans) sera également sujet aux intérêts. Depuis plusieurs mois, c'est le Bayern Munich, en pole, qui aimerait bien s'attacher ses services. Au même poste, Noussair Mazraoui (22 ans) aurait également une belle cote en Italie avec l'AS Roma et l'AC Milan qui surveillent sa situation. Il sera cependant difficile d'imaginer le départ des deux spécialistes du poste lors du même mercato. Enfin, quid Razvan Marin ? Arrivé cet été contre 12,5 millions d'euros, le Roumain a déçu au milieu de terrain. Reste à savoir si l'Ajax Amsterdam lui fera encore confiance alors que le jeune Ryan Gravenberch semble avoir fait son trou. Il ne faut pas oublier aussi que le prêt de Ryan Babel (33 ans) arrivera à son terme tout comme le contrat de Klaas-Jan Huntelaar (36 ans). Quoi qu'il en soit, l'été s'annonce agité du côté des Godenzonen.