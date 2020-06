David Datro Fofana, le phénomène ivoirien qui séduit la L1

À tout juste 17 ans, David Datro Fofana affole les compteurs en Côte d'Ivoire. Formé au FC Abidjan City, présidé par l'ancien international ivoirien Marco Né (ex-Beveren, Olympiakos, Kuban), le jeune attaquant réalise une saison pleine en prêt sous les couleurs de l'AFAD, en Ligue 1 locale (6 buts et 5 passes décisives). Surclassé en équipe nationale, le droitier (pas maladroit du pied gauche) a ainsi plusieurs fois été convoqué par Maxime Gouaméné, sélectionneur des seniors locaux.

Selon nos informations, son talent n'est pas passé inaperçu sur le Vieux Continent. Des émissaires de plusieurs clubs européens ont repéré celui que l'on présente, grâce à sa puissance, sa polyvalence (il peut évoluer sur les ailes ou en pointe) et son flair, comme le futur attaquant des Éléphants. Toujours d'après nos informations, trois écuries de Ligue 1 sont sous le charme. Mais elles ne sont pas les seules, puisqu'en Belgique et aux Pays-Bas aussi, le jeune homme a la cote. Les offres ne devraient pas tarder à arriver sur le bureau du président Marco Né et de son conseiller M. Ahmetaj.