LdC : Pascal Dupraz estime que le PSG a laissé passer sa chance

Battu sur sa pelouse par Liverpool (0-1), le PSG a montré un visage flatteur dans le jeu, ne butant que sur un Alisson en état de grâce dans les cages. De quoi entretenir un espoir de remontée avant le match retour ? Pas pour Pascal Dupraz. Au micro de RMC, l’ancien entraîneur d’Evian, Toulouse et Saint-Étienne estime «qu’il y aura match au retour mais j’ai l’impression que les Parisiens ont laissé passer leur chance. Si vous comptez sur Liverpool pour être aussi inoffensif qu’au Parc des Princes, vous vous trompez. À Anfield, c’est une autre paire de manches. Le match aller, dominé par le PSG, laissera des traces je pense.»

Car il est vrai que la bande à Arne Slot et Mohamed Salah n’a pas vraiment cherché à jouer pendant plus d’une heure sur la pelouse du Parc des Princes, laissant délibérément le ballon dans les pieds parisiens. Mais passé l’heure de jeu, Liverpool a tenté de ressortir le ballon, mais s’est heurté à la pression étouffante des milieux du PSG, ce qui permet tout de même de croire à une réaction d’orgueil sur la pelouse d’Anfield. «Le PSG joue en équipe. Et ça, c’est nouveau. Dans l’état d’esprit et l’attitude sur le terrain, le PSG est remarquable cette saison», a terminé Dupraz sur une note positive.