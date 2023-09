Vasco da Gama : Dimitri Payet s’éclate loin de l’enfer de l’OM

La suite après cette publicité

À l’heure où l’Olympique de Marseille traverse une crise XXL, il y en a un qui a retrouvé le sourire à 8900 kms de là. Poussé vers la sortie par le président Longoria, Dimitri Payet a choisi de tenter une deuxième expérience à l’étranger. Une aventure plus exotique que son passage en Premier League du côté de West Ham (entre 2015 et 2017) puisqu’il a choisi de traverser l’Atlantique pour découvrir la Série A brésilienne. Engagé par le Vasco da Gama, Payet a signé un bail de deux ans.

Jusqu’à présent, le milieu de terrain offensif s’était contenté de deux apparitions en championnat en tant que remplaçant (face à Bahia et Fluminense). Un choix qu’avait expliqué son entraîneur Ramon Diaz après le succès contre Fluminense. « Payet doit améliorer sa condition physique, car l’équipe en a besoin. Et sur le plan tactique, nous devons nous améliorer. Nous avons affronté une grande équipe, avec un grand entraîneur, mais notre équipe a été capable de capitaliser sur des moments très importants, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de ténacité et chaque occasion aurait pu être convertie en but. »

Payet débloque son compteur

Cela n’avait pas empêché la presse locale de saluer les premiers pas du Réunionnais. Et hier, à l’occasion de la 24e journée de Série A, Payet a enfin été récompensé en débutant le match face au Coritiba de Jesé en tant que titulaire. Et ça a fait mouche. Passeur décisif sur le deuxième but de son équipe, Payet a largement participé à la victoire éclatante des siens (5-1), avant d’être remplacé à l’heure de jeu par Gabriel Pec.

Souvent positionné sur le côté gauche de l’attaque carioca, l’ancien Marseillais a une nouvelle fois été félicité par la presse qui affirme que « Payet a laissé une bonne impression » pour sa première titularisation. D’ailleurs, il suffit de voir la joie du Français au moment d’aller célébrer ce succès avec le public du São Januario pour comprendre que ses débuts au Brésil contrastent fortement avec sa tristesse au moment de quitter la Canebière.