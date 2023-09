Les premiers pas prometteurs de Dimitri Payet avec Vasco de Gama

La suite après cette publicité

Accueilli comme une légende par les supporters de Vasco de Gama lors de son arrivée, Dimitri Payet était attendu pour ses débuts sous les couleurs de son nouveau club. Dimanche soir, lors de la 22e journée du Championnat brésilien, l’ex-milieu de terrain de l’Olympique de Marseille n’a pu empêcher son nouveau club de concéder le match nul à Bahia, concurrent au maintien en Serie A (1-1). Pourtant, son entrée en jeu, peu après la pause, aura été positive.

Dans une rencontre où Vasco aura été mené au score en première période et dominé sur la pelouse de la Fonte Nova Arena de Salvado, l’entraîneur Ramon Diaz a fait le choix de faire confiance à la star du mercato estival pour changer la donne. Après des premières minutes timides, Dimitri Payet a fait part de sa technique et s’est déjà imposé pour tirer les coups-francs. Après son entrée en jeu, Vasco de Gama a d’ailleurs réussi à revenir au score, grâce à un penalty de Vegetti (1-1, 64e).

Mais Dimitri Payet est passé à quelques millimètres de devenir le héros de la soirée. Servi sur le côté droit de la surface de réparation, l’international français effectuait un joli contrôle orienté, avant de glisser parfaitement le ballon en retrait à Jair, qui manquait de précision (82e). Au total, Payet a touché 30 ballons, pour 13 passes et un dribble réussi. Salué par son public après le coup de sifflet final, il a également rassuré son entraîneur, Ramon Diaz.

«Il n’est avec nous que depuis peu de temps, il n’est pas encore à 100 %, il doit continuer à travailler. Nous avons deux semaines pour le remettre en forme. Mais c’est un joueur important, il a beaucoup de présence, il doit juste rester en forme. Je suis content de lui et il va certainement s’améliorer à l’avenir. Je pense que le plus important est qu’il aille bien. J’ai aimé la position dans laquelle il a joué. Nous avons eu plus de présence. En seconde période, nous avons pu mieux jouer, égaliser et nous aurions pu gagner», a ainsi assuré le technicien argentin. Pour rappel, Vasco de Gama pointe actuellement à la 18e place et reste dans une position de relégable.