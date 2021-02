Rennes : Alfred Gomis évoque son adaptation

La suite après cette publicité

Pour compenser le départ d'Edouard Mendy à Chelsea, le Stade Rennais a décidé de miser sur Alfred Gomis. Le portier était de passage en conférence de presse ce mercredi, deux jours avant la réception de Nice. Le gardien a notamment évoqué les difficultés de son équipe. «On est prêt à réagir. Je pense que vous savez comment ça se passe après une défaite. On se focalise sur les choses positives et on travaille sur ce qu'on a moins bien fait. On ne se décourage pas. On est conscient de notre réalité. Ce n'est pas les résultats qui vont nous faire douter. Tout le monde se donne à fond aux entraînements et aux matches».

Puis, le Sénégalais de 27 ans a parlé de son cas personnel. «Je me sens bien. J'avais eu des soucis physiquement. On a pris avec le staff médical et le club le choix de bien se soigner pour revenir comme il faut. J'étais à disposition du coach et j'ai attendu mon moment pour revenir. Je suis toujours numéro un et en même temps, je fais partie d'une équipe où il y a d'autres joueurs prêts et à disposition. Si le coach pense que c'est à eux de jouer, ça ne change pas ma façon de penser et ma place de numéro un. Le foot, c'est le foot. On ne décide pas, les gens font les choix. Quand le choix est fait, c'est pour le bien de l'équipe. Je sais que je suis le numéro un, je travaille comme un numéro un». Et le fait que sa doublure Romain Salin joue quelques rencontres n'a rien changé à ses yeux. «Je n'ai pas douté de moi. On est dans une équipe donc à un moment donné tout le monde aura l'occasion pour exprimer ses qualités. Je revenais d'une blessure et je respecte ça.» Voilà qui est dit !