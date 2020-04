Joe DaGrosa veut racheter un club de Premier League !

Propriétaire des Girondins de Bordeaux entre 2018 et décembre 2019, GACP était dirigée par Joe DaGrosa. Aujourd’hui désengagé des Marine-et-Blanc, l’homme d’affaires américain s’est exprimé au micro de NBC. L'occasion pour lui de qualifier son passage à Bordeaux d'« expérience fantastique dans le monde du football européen ».

Une aventure qui lui permet désormais « d’avoir une meilleure appréciation de l’importance de l’héritage des clubs et de l’impact des supporters dans les succès des clubs. » Car DaGrosa ne compte pas délaisser le football pour autant. En effet, il a fait savoir que le contexte actuel lui donnait encore plus envie de racheter un nouveau club.

DaGrosa vise la Premier League

« Dans cet environnement actuel, vu ce qu’il se passe avec la pandémie de coronavirus, nous pensons qu’une opportunité existe de recréer le City Football Group (le groupe propriétaire de Manchester City, Melbourne City, Montevideo City Torque, New York City et de Mumbai City entre autres) à moindre coût. Les valeurs des clubs sont déjà en baisse. Dans de nombreux cas, les clubs seront repris par leurs prêteurs. Il y aura de grandes opportunités au cours des 12 prochains mois et de grandes opportunités pour acquérir des joueurs de classe mondiale à moindre coût. »

Un projet qui est déjà dans les tuyaux puisque le City Football Group version DaGrosa se nomme Kapital Football Group, « une nouvelle société holding de football destinée à acquérir des participations minoritaires contrôlantes et influentes dans des clubs et académies de football de classe mondiale à des prix réduits », selon l’ancien patron des Girondins. Faire de la performance à la sauce low cost, une idée que DaGrosa espère concrétiser en rachetant un club en Premier League et en investissant dans des clubs satellites basés en Europe ainsi qu’en Amérique du Sud. Concernant l’autre objectif, le désir serait d’investir dans neuf académies de football (3 en Asie, 3 en Afrique et 3 en Amérique du Nord et du Sud).