Lille - Juventus : les compositions officielles

Match de gala au programme ce soir entre Lille et la Juventus dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions. Surprenants depuis le début de cette campagne européenne, les Dogues ont remporté leur deux derniers matchs, face au Real Madrid (1-0) et sur la pelouse de l’Atlético Madrid (3-1). Les hommes de Bruno Genesio n’ont plus perdu depuis le 17 septembre et sont prêts à réaliser une nouvelle grande performance. En face, la Juve comptabilise également 6 points et peut intégrer le top 8 en cas de succès ce soir. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Lille va démarrer en 4-2-3-1. Chevalier dans le but, une charnière Diakité-Alexsandro avec Mandi et Gudmundsson aux postes de latéraux. La doublette André-Bouaddi est alignée dans l’entrejeu avec Angel Gomes un cran au-dessus. Enfin en attaque, Zhegrova et Sahraoui accompagnent David. Chez les Italiens, Thiago Motta opte pour un 4-3-3. Du grand classique, les Français Kalulu et Thuram sont titulaires, le trio offensif Conceiçao-Vlahovic-Yildiz sera à surveiller de très près.

Les compositions

Lille : Chevalier - Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André (cap), Bouaddi - Zhegrova, Ang. Gomes, Sahraoui - David

Juventus : Di Gregorio - Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal - Locatelli (cap), Koopmeiners, Thuram - Conceiçao, Vlahovic, Yildiz.

La suite après cette publicité

[Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Une victoire lilloise face à la Juventus vous rapporte jusqu’à 270€.]((https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N30402.276174FOOTMERCATO/B31595712.388649264;dc_trk_aid=579923336;dc_trk_cid=210502580;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1)

Suivez le match LILLE-JUVENTUS sur CANAL+FOOT. [[Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.]]((https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N6600.276174.FOOTMERCATO/B29100433.385629635;dc_trk_aid=576879439;dc_trk_cid=184347524;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1)