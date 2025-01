Arsenal : les ambitions de Mikel Arteta sur le mercato

Depuis plusieurs saisons, Arsenal est rodé. Proche de glaner le titre en Premier League lors des dernières saisons, le club de la capitale semble loin d’y parvenir cette saison vu la forme de Liverpool qui caracole en tête avec six points de plus que les Gunners et un match de moins. Malgré cela, ces derniers sont encore dans le coup et peuvent espérer faire quelque chose dans une Ligue des Champions ouverte cette saison.

Pour parvenir à leurs objectifs, les pensionnaires de l’Emirates Stadium ne comptent pas faire un gros mercato hivernal comme l’a expliqué Mikel Arteta ce vendredi en conférence de presse : «Je ne sais pas. L’accent est mis sur les joueurs que nous avons. S’il y a quelqu’un sur le marché que nous pouvons nous permettre et que nous pensons qu’il aura un réel impact sur l’équipe, alors nous devons toujours être ouverts à cette possibilité. Pour le moment, l’accent est mis sur ce que nous avons.»