FC Barcelone : le clan Olmo commence à l’avoir très mauvaise !

Tic-tac, tic-tac… Le chrono défile, et à minuit, Dani Olmo sera libre de tout contrat si le Barça ne l’a pas inscrit auprès de la Liga pour disputer la deuxième partie de saison. Une situation critique, alors que la justice a déjà rembarré le club catalan à deux reprises, et que le levier de la vente des places VIP du Camp Nou n’a pas encore été validé par la Liga.

Un scénario catastrophe est toujours plausible, et de nombreux gros clubs européens sont déjà à l’affût pour récupérer l’international espagnol pour 0€ dès demain matin. Dans ce dossier, on a déjà eu la version du club barcelonais et de Joan Laporta, mais le principal concerné a toujours été assez discret à ce sujet. Comme l’indique AS, dans son entourage, on commence cependant à rager…

Une situation inédite

Effectivement, même si le club a tenté de se montrer rassurant auprès de la famille, des agents et de l’entourage du champion d’Europe 2024, la situation a créé un gros malaise. Ces derniers ont ainsi vu comment les promesses du Barça ne se sont pas réalisées, et se retrouvent dans la situation que tout le monde voulait éviter. Le joueur lui s’entraîne avec le Barça ce matin dans l’attente de voir sa situation se régler.

Le journal espagnol indique que même si le Barça venait à réussir à inscrire le milieu offensif dans les heures à venir, cette affaire va laisser des traces. Dans le clan Olmo, mais aussi auprès du joueur, dont le niveau a d’ailleurs baissé ces dernières semaines. Les médias espagnols y voient forcément un lien de cause à effet, convaincus que ce feuilleton a eu un impact négatif sur le joueur. Son issue, qu’elle soit positive ou négative, sera connue ce soir.