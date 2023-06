OL : l’ancien maire de Lyon accuse Jean-Michel Aulas de match truqué, Sidney Govou enrage

La suite après cette publicité

L’ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, a fait une déclaration surprenante à la revue Lyon décideurs. Ce dernier a accusé les Gones d’avoir truqué un match contre Montpellier en 2003. « Je me souviens d’un match en 2003 à Montpellier, où l’on pouvait être champion si on gagnait ou s’il y avait match nul. Mais si Montpellier perdait, ils étaient relégués en deuxième division. Donc les deux-là, Aulas et le président de Montpellier Louis Nicollin, avaient convenu qu’on allait faire match nul. À la demi-heure de jeu, il y avait 1–1 et les Lyonnais n’ont plus jamais dépassé la ligne médiane ensuite. »

Une sortie médiatique qui a largement déplu à Sidney Govou, alors présent pour cette rencontre avec le maillot lyonnais à l’époque. L’ancien international français s’est exprimé à ce sujet sur le site So Foot. « A 1-1, évidemment que cela arrangeait les deux équipes, donc on n’avait pas forcément besoin de jouer, a lâché celui qui a contribué aux sept sacres de l’OL entre 2002 et 2008. Mais cela ne s’appelle pas 'match truqué', il faut arrêter de raconter n’importe quoi. (…) Il suffit de regarder tous les matchs de fin de championnat, et il y a des matchs où le résultat arrange les deux équipes donc il ne se passe rien, car personne n’a envie de s’exposer. Nous, si on perdait, nous n’étions pas champions, si Montpellier perdait, ils descendaient ».

