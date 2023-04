Un employé d’OL TV condamné après un tweet injurieux ciblant Clément Turpin

Clément Turpin a obtenu gain de cause. Pour rappel, il y a plus d’un an de cela, l’arbitre français avait déposé une plainte contre un employé d’OL TV après un tweet particulièrement injurieux dans lequel l’officiel était pris pour cible avec des termes peu élogieux («minable prétentieux sans scrupule» ou bien encore «incompétent malhonnête»). Alors que le tribunal correctionnel avait condamné en première instance le commentateur de la chaîne sportive lyonnaise spécialisée pour «injure publique par voie électronique» envers Clément Turpin le 6 octobre dernier, la cour d’appel de Caen a confirmé cette condamnation ce mardi. La personne incriminée devra payer une amende de 2000 euros avec sursis, qui figurera notamment sur son casier judiciaire. Mais ce n’est pas tout puisqu’elle devra également verser un euro au syndicat des arbitres, 1000 euros de dommages et intérêts à l’arbitre français et 2500 euros de participation aux frais de procédure.

«Bien au-delà de ces deux évènements judiciaires, il est important que les gens comprennent que l’on ne peut pas insulter, intimider et menacer impunément un arbitre, quel que soit son niveau. Il nous arrive de nous tromper, oui. On peut ne pas être d’accord avec nos décisions mais il y a des lignes à ne pas franchir. Les intimidations, les propos déplacés et les menaces en font partie. Au niveau professionnel, nous sommes protégés mais nos collègues amateurs eux n’ont pas toujours cette sécurité malheureusement. Le message envoyé avec ces décisions de justice est clair : la menace, l’agressivité, l’intimidation envers un arbitre : NON sous peine de sanctions fortes ! Il faut cette prise de conscience individuelle pour permettre à nos collègues amateurs d’arbitrer dans de meilleures conditions et un football plus en phase avec ses valeurs de respect et de tolérance», s’est félicité Clément Turpin après cette décision judiciaire.

