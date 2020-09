Le top 10 des clubs qui ont dynamité le mercato !

1er) Real Madrid 2019 : 307M€ de dépenses

Pour le retour de Zinedine Zidane sur son banc, le Real Madrid n'a pas fait dans la dentelle en offrant à son coach des moyens colossaux. Outre l'arrivée de Rodrygo pour 45 millions d'euros qui était déjà prévue, les Merengues ont su frapper fort avec 160 millions d'euros dépensés sur le seul Eden Hazard. Préparant le futur, le Real Madrid a misé sur de jeunes éléments en y mettant le prix. Luka Jovic est arrivé de l'Eintracht Francfort pour 60 millions d'euros, Eder Militao est venu du FC Porto contre 50 millions d'euros alors que l'achat de Ferland Mendy en provenance de Lyon a coûté 48 millions d'euros. Si on ajoute le prêt payant d'Alphonse Areola et l'arrivée du Japonais Takefusa Kubo, cela donne le mercato le plus cher de l'histoire.

2e) Juventus 2018 : 257M€ de dépenses

Pour entrer dans une nouvelle ère, la Juventus a cassé sa tirelire lors de l'été 2018. Ainsi, en quelques mois, le club transalpin a nettement renforcé son équipe. Si cela a débuté timidement avec l'arrivée libre d'Emre Can et la levée de l'option d'achat de Douglas Costa estimée à 40 millions d'euros, la Juventus s'est offert Cristiano Ronaldo pour 117 millions d'euros. Son compatriote Joao Cancelo est arrivé pour un peu plus de 40 millions d'euros. À cela s'ajoute le transfert de Leonardo Bonucci dans un coup à trois bandes Gonzalo Higuain et Mattia Caldara. Mattia Perin, Andrea Favili et Giangiacomo Magnani ont aussi coûté pour près de 30 millions d'euros à eux trois.

3e) FC Barcelone 2019 : 255M€ de dépenses

Certes, le FC Barcelone est totalement passé à côté de sa saison 2019/2020 terminant sans trophées et concédant une humiliation 8-2 face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, néanmoins les Blaugranas ont mis les moyens pour faire de grandes choses. Dépensant 120 millions d'euros sur Antoine Griezmann qui évoluait avec l'Atlético de Madrid, le club catalan a aussi dépensé 75 millions d'euros sur Frenkie de Jong, une des révélations de la saison du côté de l'Ajax Amsterdam. Emerson, Junior Firpo et Neto ainsi que Marc Cucurella (racheté à Eibar avant d'être vendu à Getafe) ont coûté au total 60 millions d'euros.

4e) Manchester City 2017 : 248,5M€ de dépenses

Pour la seconde saison de Pep Guardiola à la tête des Sky Blues, Manchester City a fait sauter la banque pour donner des moyens au coach espagnol. Les Monégasques Benjamin Mendy et Bernardo Silva ont coûté près de 110 millions d'euros tandis que Kyle Walker est arrivé de Tottenham pour 52,7 millions d'euros. Outre les transferts de Danilo et Douglas Luiz pour respectivement 30 et 12 millions d'euros, Manchester City a mis 40 millions d'euros sur la table pour Ederson Moraes car il fallait un gardien bon relanceur dans le système Guardiola. Olarenwaju Kayode et Luka Ilic ont également coûté 3,8 et 2,5 millions d'euros au club anglais.

5e) Real Madrid 2009 : 248M€ de dépenses

C'est certainement le mercato le plus impressionnant car il date d'un autre temps. En 2009, le Real Madrid veut revenir sur le devant de la scène européenne et lance le projet galactique 2.0. Pour ce faire, Florentino Pérez fait parler la machine à billets avec 94 millions d'euros sur Cristiano Ronaldo (Manchester United) et 67 millions d'euros sur Kaka (AC Milan). Deux Ballon d'Or qui sont arrivés en Espagne la même année. Karim Benzema est aussi venu à Madrid en 2009 contre 35 millions d'euros en provenance de Lyon alors que Xabi Alonso (Liverpool) a coûté 34,5 millions d'euros. Raul Albiol (Valence) et Alvaro Negredo (Almeria) ont aussi coûté 20 millions d'euros à deux.

6e) Atlético de Madrid 2019 : 243M€ de dépensés

En perdant son leader d'attaque Antoine Griezmann à l'été 2019, mais aussi Lucas Hernandez et Rodri, l'Atlético de Madrid a réinvesti sur de nombreux éléments. En tête d'affiche, la jeune pépite de Benfica, Joao Felix a coûté 126 millions d'euros. Si Hector Herrera est arrivé libre du FC Porto, les Colchoneros ont aussi réalisé cinq autres grands transferts avec Marcos Llorente (Real Madrid, 30M€), Mario Hermoso (Espanyol, 25M€), Kieran Trippier (Tottenham, 22M€), Felipe Monteiro (FC Porto, 20M€) et Renan Lodi (Athletico Paranaense, 20M€).

7e) Paris Saint-Germain 2017 : 238M€ de dépensés

Sans un montage financier dans le transfert de Kylian Mbappé (180 millions d'euros), le Paris Saint-Germain aurait été largement en tête de ce classement. Cependant, la venue du Français s'est réalisée sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat lors de l'été 2018 ce qui a permis de mieux rétablir les dépenses parisiennes. Levant la clause libératoire de Neymar contre 222 millions d'euros, le Paris Saint-Germain a réalisé le plus gros transfert de l'histoire. On doit aussi rajouter la venue libre de Dani Alves ainsi que le transfert de Yuri Berchiche qui a légèrement haussé la note.

8e) FC Barcelone 2017 : 230,7M€ de dépensés

Récupérant 222 millions d'euros suite au transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a immédiatement réinvesti cet argent sur le marché. En investissant 138 millions d'euros sur Ousmane Dembélé, les Blaugranas estimaient avoir trouvé le remplaçant de l'ailier brésilien. Le club catalan a aussi mis 40 millions d'euros sur Paulinho (Guangzhou Evergrande) et 35,7 millions d'euros sur Nelson Semedo (Benfica). Le FC Barcelone a aussi fait revenir (sans succès) Gerard Deulofeu pour 12 millions d'euros alors que Marlon a coûté 5 millions d'euros.

9e) Chelsea 2020 : 223,2M€ de dépensés

2020, c'est l'année de Chelsea sur le marché des transferts. Le club londonien est le club le plus dépensier du mercato et de loin. Débutant à l'hiver, en se mettant d'accord pour l'arrivée d'Hakim Ziyech en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 40 millions d'euros. Si les Blues ont accueilli librement Thiago Silva (Paris Saint-Germain) et Malang Sarr (OGC Nice), ils ont dépensé respectivement 53 millions d'euros et 50,2 millions d'euros sur Timo Werner et Ben Chilwell. Et comme si ce n'était pas assez, l'équipe de Frank Lampard s'est offert l'un des plus gros espoirs de la planète en alignant 80 millions d'euros pour Kai Havertz (Bayer Leverkusen).

10e) Manchester City 2015 : 208,2M€ de dépensés

Disposant d'un effectif vieillissant avec la fin de la première vague de stars arrivées depuis 2009, Manchester City décide de passer à la caisse en 2015. Investissant 76 millions d'euros sur Kevin de Bruyne (Wolfsbourg) et 63,7 millions d'euros sur Raheem Sterling (Liverpool), les Sky Blues se sont trouvés deux leaders pour les prochaines années. Outre certains petits transferts comme Patrick Robert (Fulham, 7,2M€), Enes Ünal (4,4M€), Florian Lejeune (Girona, 300K€) et Ruben Sobrino (275K€), le club anglais a aussi fait venir Fabian Delph d'Aston Villa contre 11,5 millions d'euros.