MU : la condition physique d'Edinson Cavani inquiète le FC Barcelone

Si l'attaquant de Manchester United Edinson Cavani était considéré comme l'une des cibles prioritaires du FC Barcelone pour renforcer son attaque en janvier, la condition physique de l'international uruguayen (126 sélections, 53 buts) inquiète le secrétariat technique blaugrana. Après deux blessures et une quarantaine, il n'a disputé que 8 sue 23 rencontres possibles cette saison, avec seulement deux titularisations et un seul but au compteur.

Selon les informations de Sport, la direction catalane penserait à se faire prêter l'ancien Parisien cet hiver, lui qui est sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2022, avec une réduction significative de son salaire. Et si son entraîneur Xavi apprécierait son profil et son efficacité devant le but, ses soucis de blessures récurrents pourraient refroidir le coach catalan, devant déjà faire avec beaucoup d'absences en attaque (Fati, Braithwaite...).