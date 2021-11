Qualifs CdM 2022 : le Nigéria en ballotage favorable, la Tunisie chute face à la Guinée Equatoriale, le Cap-Vert y croit encore

Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires au Mondial 2022, la Guinée Equatoriale accueillait la Tunisie pour le choc du groupe B. En cas de succès, les Aigles de Carthage étaient assurés de disputer les barrages. Pour cette confrontation décisive, Mondher Kebaier titularisait notamment Wahbi Khazri ou encore Dylan Bronn et Naim Sliti. La sélection tunisienne pensait bien se rapprocher des barrages avec ce résultat nul, mais Ganet ouvrait le score dans le money time (1-0, 84e) pour la Guinée Equatoriale. Avec cette troisième victoire, les locaux revenaient à hauteur de leur adversaire du soir au classement avec dix unités.

La suite après cette publicité

Dans l'autre match de 17 heures, le Libéria recevait le Nigéria. Les hommes de Gernot Rohr jouaient leur qualification pour les barrages cet après-midi. À cette occasion, le sélectionneur des Super Eagles alignait l'artillerie lourde avec Iwobi, Osimhen et Iheanacho en attaque. Dès le quart d'heure de jeu, le Nigéria ouvrait le score par Victor Osimhen sur penalty (0-1, 15e). Dans le temps additionnel, Musa sur penalty (0-2, 90+4) mettait les siens définitivement à l'abri. Avec ce quatrième succès, le Nigéria se rapprochait encore un peu plus des barrages. Enfin, le Cap-Vert comptait bien entretenir l'espoir en raflant la mise face au Centrafrique. Malheureusement, Ngoma lançait idéalement les siens en début de match (0-1, 11e). Les Requins Bleus égalisaient juste avant l'heure de jeu par Julio Tavares (1-1, 51e) avant de prendre l'avantage dans le dernier quart d'heure par Stopira (2-1, 76e). Avec cette victoire importante, le Cap-Vert revenait à deux longueurs des Super Eagles dans ce groupe C et pouvait encore croire à une qualification pour les barrages.

Retrouvez les classements de la zone Afrique ici.